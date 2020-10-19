После всех ссор и обид: Кухар и Фреймут вместе вышли на паркет "Танців з зірками"

Балерина и телеведущая исполнили номер из балета

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут, похоже, решили помириться. Судья и участница проекта, которые скандалили практически в каждом выпуске "Танців з зірками-2020", в 8-м прямом эфире станцевали вместе.

Напомним, что в третьем эфире Ольга посоветовала Екатерине "пойти покаяться", ведь "все давно уже устали от ее едких комментариев" в адрес многих участников шоу. А недавно Фреймут и вовсе вызвала Кухар на танцевальный баттл. Та согласилась, и в очередном прямом эфире проекта, 18 октября, мы увидели ведущую за балетным станком.

Так, Фреймут и Кухар в балетных пачках представили трогательный номер под музыку Адажио из балета "Щелкунчик". Обе были в противоположных образах – белом и черном. По задумке, между женщинами было зеркало. Они повторяли движения друг друга, а в конце выступления обнялись.

Как прошел восьмой прямой эфир шоу "Танці з зірками", мы подробно рассказывали здесь.

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