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После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

Хейден Панеттьери была замечена на День благодарения в обществе обидчика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Хейден Панеттьери
Хейден Панеттьери
Фото: Getty Images

Голливудскую актрису, экс-невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери, как известно, жестоко избил ее новый бойфренд. Отметим, что в Голливуде это вызвало громкий резонанс, а украинский боксер даже поддержал бывшую возлюбленную и предложил ей помощь. Но в сентябре суд снял все обвинения – актриса отказалась давать показания против Брайана Хикерсона, который нанес ей телесные повреждения во время ссоры.

Не пропустите: бывшая невеста Владимира Кличко завела роман с братом экс-бойфренда:

Теперь же мужчина поделился кадрами из своего праздничного уикенда. На фото он запечатлена в кругу родственников и друзей в День благодарения. Среди гостей можно заметить и 30-летнюю актрису Хейден Панеттьери, которую в мае 2019 года он едва не убил во время жестокого нападения.

"Какой замечательный отдых с хорошими людьми на День благодарения", – написал Брайан Хикерсон на своей странице в Instagram.

Хейден Панеттьер в обществе Брайана Хикерсона
Хейден Панеттьер в обществе Брайана Хикерсона
Фото: Instagram.com

Подтвердились и заявления инсайдеров, которые ранее утверждали, что Хейден Панеттьери возобновила скандальные отношения. На одном из фото видно, как она счастливо улыбается в объятиях бойфренда-садиста.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-возлюбленную избил новый бойфренд Брайан Хикерсон, был обеспокоен и искал возможности встретиться с бывшей супругой.

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