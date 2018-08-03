Последний пост в Instagram Zombie Boy оказался предсмертной запиской

Рик Дженест опубликовал загадочный стих, вероятно написанный им в последние часы перед смертью

Рик Дженест. Фото: instagram.com/zombieboyofficial

Сегодня, 3 августа, стало известно о том, что модель Рик Дженест, более известный, как Зомби Бой (Zombie Boy), покончил жизнь самоубийством. Он работал моделью, но также несколько раз снялся в кино, а свою известность приобрел благодаря съемкам в клипе знаменитой Леди Гага.

Теперь же поклонники Рика уверены, что его последний пост в Instagram – это предсмертная записка модели. Рик опубликовал загадочный стих, вероятно написанный им в последние часы перед смертью.

"Дамбалла: Мы завываем над звездами, нависающими выше, мы опускаем душу на дно колодца, как огонь укладывается между двумя судьбами из самых скучных историй, каждое дыхание разрезает лед, так как плоть взвешивается перед смертью, старые узкие ворота, где проходит смелый и наглый последний ритуал", – написал Рик в описании к фото.

Дамбалла — в религии вуду старейший лоа Великий Змей, начало и конец всех вещей. Бог Неба. Считается творцом всего живого. Веве Дамбалы представляет собой две змеи, заметно выделяющиеся на фоне других эмблем.

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle сделал подборку ролей Рика Дженеста в кино.