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"Последняя смс так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Российский актер обнародовал в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк
Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк
Фото: instagram.com/stassadal/

Российский актер Станислав Садальский показал личную переписку с Анастасией Заворотнюк, которую накануне ввели в искусственную кому. На последнее сообщение актера звездная "няня" так и не ответила.

Подробнее о состоянии здоровья "няни Вики" смотрите в сюжете:

На своей странице в Instagram Стас Садальский опубликовал смс-переписку с Анастасией Заворотнюк. Точной даты диалога с актрисой Садальский не назвал. Предположительно, разговор произошел после того, как СМИ облетела новость о госпитализации Заворотнюк.

"Последняя смс так и и не прочитана", – подписал пост Станислав. В сообщении Настя поблагодарила актера за поддержку. "Таких неравнодушных людей как ты увы, совсем немного!", – сказала Садальскому Заворотнюк.

INSTAGRAM

Напомним, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. 48-летняя знаменитость была госпитализирована в одну из московских больниц. Врачи планировали сделать операцию, но позднее остановили экстренную терапию артистки, ссылаясь на слабость ее организма.

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