Камалия улетела в Германию на медобследование. Вместе с ней муж

Певица хочет узнать, как коронавирус повлиял на ее здоровье

Семья украинской певицы Камалии переболела коронавирусом еще в сентябре. Сложнее всего COVID перенес муж певицы Маххамад Захур. Теперь же на своей страничке в Instagram Камалия опубликовала новый пост и рассказала, что собирается пройти медобследование в Германии.

"По настоянию Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем", – написала Камалия.

Камалия с мужем Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вместе с певицей в Германию отправился ее муж. Что стало причиной такой скорой поездки — неизвестно. Вскоре после обследования артистка планирует сделать прямой эфир у себя на странице в Instagram и поделиться новостями о своем здоровьем.



Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Пока Камалия сама не переболела коронавирусом, она признавалась, что не считала эту болезнь опасной и не думала о последствиях. Камалия призывает своих подписчиков беречь себя.

Ранее коронавирусом переболел муж Алены Шоптенко.

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