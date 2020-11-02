Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Камалия улетела в Германию на медобследование. Вместе с ней муж

Сегодня, 18:18

Певица хочет узнать, как коронавирус повлиял на ее здоровье

Семья украинской певицы Камалии переболела коронавирусом еще в сентябре. Сложнее всего COVID перенес муж певицы Маххамад Захур. Теперь же на своей страничке в Instagram Камалия опубликовала новый пост и рассказала, что собирается пройти медобследование в Германии.

"По настоянию Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем", – написала Камалия.

Камалия с мужем
Камалия с мужем
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вместе с певицей в Германию отправился ее муж. Что стало причиной такой скорой поездки — неизвестно. Вскоре после обследования артистка планирует сделать прямой эфир у себя на странице в Instagram и поделиться новостями о своем здоровьем.


Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Пока Камалия сама не переболела коронавирусом, она признавалась, что не считала эту болезнь опасной и не думала о последствиях. Камалия призывает своих подписчиков беречь себя.

Ранее коронавирусом переболел муж Алены Шоптенко.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Камалия победила коронавирус и рассказала о здоровье мужа Камалия о муже, болеющем коронавирусом: «Захуру стало хуже, 40% легких поражено» "Я думала, что COVID - это миф": Камалия рассказала, как переносит коронавирус Камалия получила сильный химический ожог
Германия Камалия коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

Вчера, 17:03Шоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

Вчера, 09:27Шоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

Вчера, 07:45Психология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряШоу-бизнес

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

31 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

30 октябряШоу-бизнес

Свидание в стиле "50 оттенков серого" и банджи-джампинг: как прошел второй выпуск "Холостячки"

30 октябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

30 октябряFun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

30 октябряEvents

Хэллоуин-2020: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки

30 октябряШоу-бизнес

Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять