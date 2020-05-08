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Последствия карантина: Сергей Притула признался, чем недоволен

Шоумен пару месяцев не был у парикмахера

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:33

Карантин продолжается уже почти два месяца, и все это время программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" показывает, как наши селебрити с пользой проводят время на самоизоляции. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула.

Украинский артист карантин проводит вместе с женой и дочерью. Даже дома Сергей времени зря не теряет, а продолжает заниматься волонтерской деятельностью – помогает армии и медикам. Работает над своими телевизионными проектами и завел себе YouTube-канал.

"Это исключительно уже территории моих мыслей. Моих соображений, переживаний, о которых я хочу поговорить со своим зрителем", – рассказывает Сергей.

За почти два месяца карантина Притула прочитал с десяток книг, преимущественно на военную тематику: "Сейчас я буду читать войну Украины против советской России. То есть, то, на что мне не хватало времени, сейчас я время нашел".

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Единственное, чем не доволен шоумен – это своим внешним видом, а точнее – прической. Говорит, что у парикмахера был пару месяцев назад и только недавно сам себя подстриг: "Но это мелочи! Главное, чтобы все были здоровы".

До этого украинский певец Виталий Козловский показал программе "Зірковий шлях", чем занимается на карантине и как накачать пресс в домашних условиях.

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