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"Послушай, деточка": Иван Дорн впервые показал свою дочку

Василиса родилась в 2014 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Иван Дорн
Иван Дорн
Фото: instagram.com/dorn_ivan

Украинский певец Иван Дорн, которого осенью впервые увидели в Киеве с сыном,  показал свою дочь поклонникам. Артист опубликовал снимок в своем Instagram.

"Послушай, деточка! Главное, не одевай черное перед пыльной работой", – подписал он под фотографией, на которой стоит возле кухонного стола со скалкой в руке, перемазавшись мукой.

Иван Дорн с дочкой
Иван Дорн с дочкой
Фото: instagram.com/dorn_ivan

В кадре также засветилась его дочка Василиса, которая родилась в 2014 году. Девочка удивленно смотрит на грязного папу, сложив ручки возле подбородка. Поклонники приветливо встретили Дорна, который делает домашнюю работу.

"Вот, что иногда реально украшает мужчин, так это готовка на кухне", "Ты в маму превратился", "Ваня, ты крут", – прокомментировали поклонники снимок. Хотя нашлись и те, кому не понравилось.

Напомним, Иван Дорн выступил ранее на одном из эфиров "Танцев со звездами". Выступление артиста возмутило зрителей. 

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Источник: Сегодня
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