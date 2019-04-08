Посмертный альбом Avicii: названа дата выхода

Большинство песен, которые войдут в альбом, были завершены на 75-80% самым Avicii

Avicii Фото: instagram.com/avicii

Известный шведский диджей Avicii (Тим Берлинг), который покончил с собой в апреле прошлого года, до сих пор на слуху. Дело в том, что выход нового альбома музыканта запланирован на 6 июня этого года, сообщает The Local.

Avicii Фото: instagram.com/avicii

По информации агента Тима Берглинга, на следующей неделе выйдет новый сингл Avicii. "Новый сингл под названием SOS выйдет уже на следующей неделе, а новый альбом будет доступен 6 июня. Это будет первая работа, которую представляют после смерти суперзвезды", – отметил он.

Стоит отметить, что Avicii работал над новой пластинкой накануне своей смерти. "Он оставил после себя коллекцию более или менее завершенных песен, а также заметки, переписку по электронной почте и текстовые сообщения о том, как должна звучать музыка", – отметил агент.

Большинство песен, которые войдут в альбом, были завершены на 75-80% самым Avicii.

Напомним, шведского диджея и продюсера Avicii похоронили в родном Стокгольме спустя семь месяцев после его смерти. Церемония была закрытой и прошла в кругу семьи. Стоит отметить, что Avicii посмертно награжден на MTV Video Music Awards.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram