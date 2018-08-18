"Посмотри!": за два дня до смерти Вера Глаголева отправила лучшей подруге письмо

Ближайшая подруга Марина Могилевская поделилась воспоминаниями

Вера Глаголева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Российская актриса Вера Глаголева умерла в августе 2017-го от рака желудка. Спустя год ее ближайшая подруга Марина Могилевская рассказала изданию Star Hit, что за два дня до смерти звезды получила от нее письмо.

"Очень ее не хватает, – делится Марина Могилевская. – Часто открываю почту. Вера постоянно присылала интересные статьи, а потом мы часами могли обсуждать их по телефону. За два дня до того, как Верочки не стало, получила мейл с традиционной припиской: "Обязательно посмотри!" Там была ссылка на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова "Коробка". Вера до последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моей жизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет".

Кроме этого, актриса рассказала, что Глаголева всегда умела оказаться рядом.

"Благодаря ей моя беременность стала самым интересным периодом жизни. Она не давала погрузиться в переживания, ведь роды в возрасте за 40 — ответственный и рискованный шаг. Все время водила то на концерты Жванецкого, то на Спивакова, то на вечера поэзии… Когда появилась Машенька, любила дарить ей красивые вещи. Дочка до сих пор ходит в этих платьях. Однажды устроили фотосессию "Маша в нарядах от Веры" и отправили ей. Нашу шутку она, конечно, оценила!", – вспоминает Марина Могилевская.

Напомним, родные Веры Глаголевой рассказали о ее борьбе с болезнью.