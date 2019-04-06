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Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": интересные подробности пятого выпуска

На шоу девушки рассказали о своей ревности и узнали, как нужно с ней пороться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:11
Пост-шоу "Холостяк: Как выйти замуж"
Пост-шоу "Холостяк: Как выйти замуж"
Фото: instagram.com/holostyakstb

5 апреля состоялся пятый выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин. Этот выпуск был полон неожиданностями, страстными танцами и откровенными разговорами. 

Церемония роз на пятом выпуске оказалась совершенно непредсказуемой. Холостяк Никита Добрынин заявил, что в пятом выпуске шоу не покинет никто, кроме Дины, ведь она уехала домой ранее.

Сразу после пятого выпуска романтического реалити "Холостяк" на СТБ состоялось пост-шоу "Как выйти замуж", во время которого ведущая Роза Аль-Намри узнала, что делать с собственной ревностью. В студии появилась участница 8 сезона проекта Холостяк – Галина Присташ. А вот девушки рассказали, к кому из участниц они успели приревновать нового Холостяка Никиту Добрынина. 

Галина Присташ и Роза Аль-Намри
Галина Присташ и Роза Аль-Намри
Фото: instagram.com/holostyakstb

Также девушки рассказали, какие скандалы на почве ревности они устраивали в своей жизни. Одна из участниц Холостяк 9 рассказала свою историю о том, как однажды ревность уже разрушила ее отношения с мужчиной. Лиля поделилась тем, как она смогла начать работать над собой и своими чувствами. Девушка сумела научиться наслаждаться своими отношениями, а не искать причин для очередного скандала.

В то же время другая участница проекта – Оля, поделилась своими чувствами и переживаниями. Она не умеет ценить проявления внимания, которые ей дарит Никита Добрынин и постоянно устраивает скандалы. Она рассказала, почему постоянно так реагирует на происходящие события.

Также на пост-шоу прозвучало откровенное признание участницы проекта Холостяк 9 о своей нелегкой жизни. Энергичная Натали рассказала все о своих чувствах и эмоциях, а также о том, что ей мешает в жизни. Почему Наташа не умеет противоречить мужчине и отстаивать свое мнение? Что постоянно доводит девушку до слез и истерик? Чем закончились прошлые отношения слишком терпеливой Натали?

Напомним, 15 марта сразу после второго выпуска романтического реалити "Холостяк" на СТБ состоялось пост-шоу "Как выйти замуж", во время которого ведущая Роза Аль-Намри выведала секреты закулисья проекта, вместе с экспертами разберет действия участниц 9 сезона и выяснила, какие ошибки они допустили при построении отношений с Холостяком.

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Источник: Сегодня
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