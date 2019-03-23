Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": о чем говорили в третьем выпуске

Стало известно, как сложилась жизнь выбывших из проекта девушек

Эксперты пост-шоу "Холостяк" Фото: пресс-служба СТБ

22 марта состоится показ 3-го выпуска пост-шоу "Холостяк 9. Как выйти замуж". В начале серии Роза Аль-Намри объявила, что в составе экспертов проекта снова произошли изменения.

Так к не сменной Анне Калине и психологу-сексологу Наталье Ежовой в 3-м выпуске "Холостяка. Как выйти замуж" присоединилась самая поющая телеведущая Ольга Цибульская, которая помогла девушкам лучше понять Никиту Добрынина.



INSTAGRAM 19 Мар 2019 в 9:07 PDT

Во время нового выпуска "Как выйти замуж" эксперты поделились своими советами со зрителями и участницами проекта "Холостяк 9 сезон" о том, какие подводные камни могут скрывать ранние откровения и какие факты не стоят упоминать при знакомстве.

Кроме того, стало известно, как сложилась жизнь выбывших в 4-м выпуске шоу "Холостяк 9" девушек.

Напомним, третий выпуск 9-го сезона "Холостяка" был очень насыщенным: Никита Добрынин успел подняться в небо вместе со стюардессой Викой, построить планы на пять лет вперед с лингвистом Элизабет, а также сходить в ночной клуб сразу тремя девушками – Наташей, Диной и Дашей. Последние две удостоились от Холостяка страстного поцелуя.

Смотрите видео о том, куда едут мужчины-холостяки за женами:

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