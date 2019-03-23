Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": о чем говорили в третьем выпуске
Стало известно, как сложилась жизнь выбывших из проекта девушек
22 марта состоится показ 3-го выпуска пост-шоу "Холостяк 9. Как выйти замуж". В начале серии Роза Аль-Намри объявила, что в составе экспертов проекта снова произошли изменения.
Так к не сменной Анне Калине и психологу-сексологу Наталье Ежовой в 3-м выпуске "Холостяка. Как выйти замуж" присоединилась самая поющая телеведущая Ольга Цибульская, которая помогла девушкам лучше понять Никиту Добрынина.
Во время нового выпуска "Как выйти замуж" эксперты поделились своими советами со зрителями и участницами проекта "Холостяк 9 сезон" о том, какие подводные камни могут скрывать ранние откровения и какие факты не стоят упоминать при знакомстве.
Кроме того, стало известно, как сложилась жизнь выбывших в 4-м выпуске шоу "Холостяк 9" девушек.
Напомним, третий выпуск 9-го сезона "Холостяка" был очень насыщенным: Никита Добрынин успел подняться в небо вместе со стюардессой Викой, построить планы на пять лет вперед с лингвистом Элизабет, а также сходить в ночной клуб сразу тремя девушками – Наташей, Диной и Дашей. Последние две удостоились от Холостяка страстного поцелуя.
Смотрите видео о том, куда едут мужчины-холостяки за женами:
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