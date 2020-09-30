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Знаменитости, которые сознательно становились оружием в информационных войнах

Сегодня, 11:51

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вспомнила свои армянские корни

Знаменитости умеют привлекать внимание не только к своему творчеству и личной жизни, а и к более серьезным вещам, таким как политика. Используя свою узнаваемость и влияние, они высказываются в поддержку того или иного политика, закона, конфликта. Что волнует в мировой политике Ким Кардашьян, Брижит Бардо, Мадонну и других знаменитостей – читайте далее в материале.

Сюжет Юлии Беглецовой, Натальи Тимуршиной и Виктора Белогорцева
Видео: Сегодня

Вместо залпа тяжелой артиллерии – пост в соцсети! Конфликт между Азербайджаном и Арменией возмутил американскую светскую львицу Ким Кардашьян. Она написала об этом на своей странице в Instagram – а там за жизнью звезды следят почти 190 миллионов подписчиков.

Обычно ее вспоминают через выдающуюся "пятую точку" и суперпопулярное семейное реалити-шоу. Но иногда Ким Кардашьян шокирует политическими заявлениями. На этот раз она вспомнила свои армянские корни. И ожидаемо встала на сторону Еревана в историческом противостоянии за Нагорный Карабах. И ее мнение важно для многих, уверен авторитетный журналист-международник Иван Яковина.

По его словам, Ким Кардашьян по своему влиянию равна нескольким дивизиям, потому что у нее очень много подписчиков и эти подписчики любят ее и готовы следовать советам знаменитости.

Интересно, что в этом году политикой прониклось все семейство Кардашьян. Муж Ким и отец четырех ее детей, певец Канье Уэстпытался баллотироваться в президенты США. Хотя ранее неоднократно подчеркивал, что поддерживает Дональда Трампа на этом посту и рассказывал даже о дружбе с ним.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Getty Images

Более последовательная, чем Канье Уэст, в своих политических взглядах, культовая американская певица Мадонна. Уже много лет она поддерживает демократов – Хиллари Клинтон и Барака Обаму. При последнем агитировала прямо во время своих концертов. Причем публика не всегда принимала такую ​​агитацию тепло.

Среди французских артистов, неравнодушных к большой политике, легендарная актриса Брижит Бардо. Она регулярно критикует действия власти. А недавно 86-летняя зоозащитница написала письмо президенту Эммануэлю Макрону, где обвинила в негуманности по отношению к людям и животным.

А белорусской политикой недавно проникся российский певец Филипп Киркоров. На фоне масштабных протестов и арестов, вместе с другими артистами записал песню в поддержку Александра Лукашенко. Где вместо припева – фраза из его речи.

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Впрочем, в Украине ни песня, ни заявления, ни даже бесплатные концерты популярных артистов, на выбор электората не влияют, уверен известный продюсер Игорь Кондратюк.

"Когда бесплатные концерты с участием звезд происходят на центральной площади города или поселка – значит те люди, которые пришли будут голосовать за того кандидата, кто позвал этого артиста. Но это бред и совершенно точно не так", – пояснил продюсер.

Утром 27 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, пострадало мирное население.

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Источник: Сегодня
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