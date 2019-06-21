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Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Принцу Уильяму сегодня исполняется 37 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

Принц Уильям, сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, внук королевы Елизаветы II, сегодня, 21 июня празднует свой день рождения. Монарху исполняется 37 лет.

Сейчас он занимает второе место в порядке наследования британского престола. Он женат на Кейт Миддлтон и воспитывает троих детей, с которыми любит проводить время. Мы подобрали самые интересные и неожиданные факты о нем.

Детской мечтой Уильяма была работа полицейского. Когда ему было семь, он сказал об этом маме.

Уильям очень тяжело переносил гибель его матери- принцессы Дианы. Мальчику была предложена помощь психоаналитика. Принц некоторое время посещал специалиста.

Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри
Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри
Фото: Getty Images

У маленького Уильяма в детстве было много забавных прозвищ: Уиллс, Большой Уилли, Пи-Уилли, Вомбат и Принц рыданий.

В подростковом возрасте принцу Уильяму очень нравилась одна из солисток Spice Girls — Эмма Бантон. Позже на двери комнаты Уильяма висел плакат со знаменитой американской актрисой Памелой Андерсон, а затем и с Синди Кроуфорд. С Синди он все же познакомился благодаря принцессе Диане, которая пригласила топ-модель на ужин в Букингемский дворец.

Со своей будущей супругой Кейт Миддлтон герцог Кембриджский познакомился в университете Сент-Эндрюс. Долгое время они были просто друзьями.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Перед тем, как сделать предложение Кейт Уильям в течение трех недель носил с собой обручальное кольцо. В итоге он все-таки решился и сделал ей предложение на берегу озера, на горном склоне в Кении.

Последнюю свою ночь перед свадьбой Уильям спал только полчаса. И вовсе не из-за волнения. Оказалось, что с улицы всю ночь доносились крики и поздравления британцев, собравшихся на площади перед дворцом. В итоге утром Уильяма, по его словам, охватила паника: он представлял, что обязательно споткнется где-нибудь и упадет на глазах у всех в самый ответственный момент. Кроме родного английского, принц Уильям владеет французским, ирландским языками и даже изучал суахили.

Любимые десерты принца – мороженое, банановый крем и вишневый торт, который, к слову был одним из угощений на их с Кейт свадьбе.

Напомним, в этом году, 29 апреля, супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили восьмую годовщину свадьбы. В этот день британцы официально отдыхали от работы, а Кенсингтонский дворец поздравлял герцога и герцогиню с их личным праздником.

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Источник: Сегодня
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