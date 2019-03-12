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"Поступили благоразумно": Райан Рейнольдс показал архивный снимок и затронул важную тему

Актер изображен в 3-летнем возрасте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Голливудский актер Райан Рейнольдс, который с супругой посетил светское мероприятие, рассказал своим поклонникам о том, как его фото в 3-летнем возрасте напечатали в одной местной газете. Но такой снимок шокировал не только его поклонников, но и самого актера. Новое фото Райан опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, ванкуверская газета напечатала фотографию трехлетнего Райана, когда он купался в городском бассейне вместе с родителями. Рейнольдс выглядит милым малышом со светлыми волосами и улыбкой. Однако подпись в газете впечатляет: журналисты канадского издания написали под фото точный адрес, где он проживал: "Это Райан Рейнольдс, ему 3 года, и он наслаждается водными процедурами в детском бассейне Kits. Райан живет по адресу: улица Оливер Кресент, 2382".

INSTAGRAM

"Это старая вырезка из газеты моего родного города. Я думаю, они поступили благоразумно, когда наконец закрыли раздел под названием "Хотите знать, где живет этот ребенок?" – написал актер. Таким образом, своей публикацией Рейнольдс напомнил об опасности разглашения конфиденциальной информации и этим пристыдил канадскую газету.

Напомним, недавно друзья Райана Рейнольдса, также известные актеры – Хью Джекман и Джейк Джилленхол подшутили над ним. Сам же актер горячо пошутили на счет их личной жизни с Блейк Лайвли на шоу "Эллен Дедженерес".

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Источник: Сегодня
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