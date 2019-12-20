Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram.com

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, пять лет назад переписала квартиру в Москве на свою мать – Валентину Борисовну. Однако спустя некоторое время выяснилось, что женщину такой подарок лишь отягощает.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Так, стало известно, что 76-летняя Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму за коммунальные услуги. Как сообщает издание teleprogramma.pro, речь идет о 45 тысячах рублей (около 17 тысяч гривен). Еще в 2018 году суд принял решение о том, что женщина должна вернуть немалый долг, однако Валентина Борисовна проигнорировала решение суда. В результате в конце весны 2019 судебные приставы занялись взысканием долга, приблизительно в то время, когда Анастасия Заворотнюк попала в больницу.

Семья "Моей прекрасной няни" пока не прокомментировала появившуюся информацию о долгах. Отметим, в последнее время в Сети все чаще обсуждают финансовое положение родственников Анастасии Заворотнюк. Есть основания считать, что семья онкобольной Анастасии Заворотнюк нуждается в дополнительных деньгах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.