Посягательство на "Джокера": Хоакину Фениксу показали постыдное видео со съемок
На съемках фильма Феникс обматерил оператора за то, что тот мешал ему настроится на нужный лад
На днях звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс, который недавно снялся для глянца, стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live. Конечно же, речь пошла о съемках в картине, сложностях и лучших моментах.
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Беседа началась с того, что ведущий спросил, гордится ли актер "Джокером" и знает ли, что сыграл там просто потрясающе. Феникс, которому явно было неловко, признался, что так и есть.
Но Хоакин признался, что в самом начале своего пути по превращению в стройного Джокера он чувствовал себя вымотанным: "Ты смотришь на лестничный пролет, и стоишь там 30 секунд, ведь тебе надо уговорить себя подняться".
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Ведущего также заинтересовали танцы злодея в фильме. Он узнал, что Фениксу они удались благодаря работе с хореографом. Но оказалось, что в прошлом Хоакин сам занимался танцами – молодому Хоакину нравился брейк-данс. Он предпочитал исполнять его для себя и лишь иногда хвастал умениями на улицах.
"Мне не требовалось восхищения мною, чтобы люди одобряли мои умения. Я просто ощущал внутри себя нечто и выражал это", – сказал Феникс, отметив, что относился к этому очень серьезно.
Актер также признался, что действительно наслаждался съемками. И ведущий решил его подловить, ведь у него был ролик со съемок картины, доказывающий, что не всегда атмосфера на площадке была прекрасной. На кадрах Хоакин Феникс ругает оператора по имени Ларри за то, что тот разговаривал в процессе создания и мешал ему настроиться на нужный лад. Также, видимо, мужчина сравнил Хоакина с певицей Шер, что тому не понравилось.
Судя по реакции, Хоакин Феникс не ожидал, что это видео покажут в эфире: "Это так неловко. Иногда работа над фильмом идет напряженно, потому что в небольшом пространстве находится очень много людей, а ты пытаешься в этот момент сконцентрироваться. Это может быть очень напряженно".
"Это видео не должно было быть показано широкой публике. Я слегка смущен и прошу прощения", отметил актер. Представитель Феникса позднее объяснил Entertainment Weekly, что это была шуточная запись, но фанаты раскритиковали Киммела за то, что он поставил актера в неудобное положение.
Напомним, 3 октября состоялась украинская премьера американского триллера "Джокер". Уже за первый уик-энд проката в США картина собрала рекордную сумму денег – 93,5 миллиона долларов.
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