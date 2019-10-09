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Посягательство на "Джокера": Хоакину Фениксу показали постыдное видео со съемок

На съемках фильма Феникс обматерил оператора за то, что тот мешал ему настроится на нужный лад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Хоакин Феникс в роли Джокера
Хоакин Феникс в роли Джокера
Фото: YouTube

На днях звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс, который недавно снялся для глянца, стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live. Конечно же, речь пошла о съемках в картине, сложностях и лучших моментах.

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Беседа началась с того, что ведущий спросил, гордится ли актер "Джокером" и знает ли, что сыграл там просто потрясающе. Феникс, которому явно было неловко, признался, что так и есть.

Но Хоакин признался, что в самом начале своего пути по превращению в стройного Джокера он чувствовал себя вымотанным: "Ты смотришь на лестничный пролет, и стоишь там 30 секунд, ведь тебе надо уговорить себя подняться".

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Ведущего также заинтересовали танцы злодея в фильме. Он узнал, что Фениксу они удались благодаря работе с хореографом. Но оказалось, что в прошлом Хоакин сам занимался танцами – молодому Хоакину нравился брейк-данс. Он предпочитал исполнять его для себя и лишь иногда хвастал умениями на улицах.

"Мне не требовалось восхищения мною, чтобы люди одобряли мои умения. Я просто ощущал внутри себя нечто и выражал это", – сказал Феникс, отметив, что относился к этому очень серьезно.

Актер также признался, что действительно наслаждался съемками. И ведущий решил его подловить, ведь у него был ролик со съемок картины, доказывающий, что не всегда атмосфера на площадке была прекрасной. На кадрах Хоакин Феникс ругает оператора по имени Ларри за то, что тот разговаривал в процессе создания и мешал ему настроиться на нужный лад. Также, видимо, мужчина сравнил Хоакина с певицей Шер, что тому не понравилось.

Судя по реакции, Хоакин Феникс не ожидал, что это видео покажут в эфире: "Это так неловко. Иногда работа над фильмом идет напряженно, потому что в небольшом пространстве находится очень много людей, а ты пытаешься в этот момент сконцентрироваться. Это может быть очень напряженно".

"Это видео не должно было быть показано широкой публике. Я слегка смущен и прошу прощения", отметил актер. Представитель Феникса позднее объяснил Entertainment Weekly, что это была шуточная запись, но фанаты раскритиковали Киммела за то, что он поставил актера в неудобное положение.

Напомним, 3 октября состоялась украинская премьера американского триллера "Джокер". Уже за первый уик-энд проката в США картина собрала рекордную сумму денег – 93,5 миллиона долларов.

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