Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Потап, Андре Тан, Злата Огневич и другие рассказали, как готовятся к Пасхе

Также знаменитости рассказали, какие пасочки они предпочитают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Украинские артисты в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", рассказали о том, как готовятся к Пасхе, где встречают светлый праздник и какие вкусы пасок предпочитают.

Накануне светлого праздника Пасхи популярные артисты открыли тайны его празднования. Так Потап рассказал, что однажды попал в храм сразу после концерта, в 5 часов утра.

"Батюшка идет, разбрызгивает святую воду, святит паски. Я стою с таким крестом огромным, он подходит и кропит мне в лицо со словами: "Негоже, чтобы крест был больше, чем у батюшки", – поделился Потап в эфире "Ранок з Україною".

Олег Скрипка традиционно ходит святить паски на Мамаеву Слободу, где есть деревянная казацкая церковь, а Павел Зибров – к особому священнику.

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Кропит нас батюшка, обливает водой так, что мы просто сушиться бежим, или пятьдесят грамм – можно уже выпить и что-то съесть", – рассказал Павел Зибров.

Артем Пивоваров, Дзидзьо и Оля Цибульская рассказали, что обязательно в этот день должны быть в семейном кругу.

"Пасхальная традиция – видеться с бабушкой. Я давно у неё не была. Очень надеюсь съесть яйцо в этом году с ней вместе", – отметила Оля Цибульская в эфире канала "Украина".

Оля Цибульская показала сына
Оля Цибульская показала сына
Фото: instagram.com/cybulskaya

А вот, что касается вкусов, здесь звездные мнения разделились: одни любят готовить паски самостоятельно, другие заказывают, а некоторые даже уже нашли пасхальную выпечку по особым предпочтениям. Например, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко в этом году будут наслаждаться низкокалорийной паской. Злата Огневич сама печь паски не будет, но уже заказала их у нескольких мастеров.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, что вместе с дочкой заранее готовится к любимому празднику: "Соня – моя дочь – уже заготовила яйца, которые она будет сама расписывать. Поэтому у нас есть хорошая традиция – мы всегда с Соней разрисовываем яйца и бьемся ими. Что касается пасок, они должны быть приготовлены ​​с любовью – это самое главное! А еще я люблю, чтобы было много масла и сладостей сверху", – поделился Андре Тан.

Ранее Сегодня.Lifestyle сообщали, как покрасить яйца натуральными красителями.

Также узнайте традиции и приметы понедельника после Пасхи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на пасхальные выходные в Украине: лучшие туры Лучшие рецепты: как приготовить галицкий кулич Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит
Пасха Павел Зибров Злата Огневич оля цибульская
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Популярные статьи

Сегодня, 17:38Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Сегодня, 17:15Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:29Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Сегодня, 09:17Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:51Техно

В Индийском океане нашли самое странное существо на Земле: видео

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

Вчера, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Новости партнеров

Эффектная девушка молодого защитника киевлян
Эффектная девушка молодого защитника киевлян
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них
Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них