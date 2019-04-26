Потап, Андре Тан, Злата Огневич и другие рассказали, как готовятся к Пасхе

Также знаменитости рассказали, какие пасочки они предпочитают

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Украинские артисты в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", рассказали о том, как готовятся к Пасхе, где встречают светлый праздник и какие вкусы пасок предпочитают.

Накануне светлого праздника Пасхи популярные артисты открыли тайны его празднования. Так Потап рассказал, что однажды попал в храм сразу после концерта, в 5 часов утра.

"Батюшка идет, разбрызгивает святую воду, святит паски. Я стою с таким крестом огромным, он подходит и кропит мне в лицо со словами: "Негоже, чтобы крест был больше, чем у батюшки", – поделился Потап в эфире "Ранок з Україною".

Олег Скрипка традиционно ходит святить паски на Мамаеву Слободу, где есть деревянная казацкая церковь, а Павел Зибров – к особому священнику.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Кропит нас батюшка, обливает водой так, что мы просто сушиться бежим, или пятьдесят грамм – можно уже выпить и что-то съесть", – рассказал Павел Зибров.

Артем Пивоваров, Дзидзьо и Оля Цибульская рассказали, что обязательно в этот день должны быть в семейном кругу.

"Пасхальная традиция – видеться с бабушкой. Я давно у неё не была. Очень надеюсь съесть яйцо в этом году с ней вместе", – отметила Оля Цибульская в эфире канала "Украина".

Оля Цибульская показала сына Фото: instagram.com/cybulskaya

А вот, что касается вкусов, здесь звездные мнения разделились: одни любят готовить паски самостоятельно, другие заказывают, а некоторые даже уже нашли пасхальную выпечку по особым предпочтениям. Например, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко в этом году будут наслаждаться низкокалорийной паской. Злата Огневич сама печь паски не будет, но уже заказала их у нескольких мастеров.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, что вместе с дочкой заранее готовится к любимому празднику: "Соня – моя дочь – уже заготовила яйца, которые она будет сама расписывать. Поэтому у нас есть хорошая традиция – мы всегда с Соней разрисовываем яйца и бьемся ими. Что касается пасок, они должны быть приготовлены ​​с любовью – это самое главное! А еще я люблю, чтобы было много масла и сладостей сверху", – поделился Андре Тан.

Ранее Сегодня.Lifestyle сообщали, как покрасить яйца натуральными красителями.

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