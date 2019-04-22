Потап и его подопечная Карина Арсентьева заворожили публику на "Голос країни 9"

Зрителей удивил новый образ знаменитого продюсера и артиста

Потап Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во время прямого эфира финала шоу "Голоса країни 9" было много музыкальных сюрпризов. Участники исполняли лучшие композиции, а также успели спеть дуэтом со своими звездными тренерами.

Карина Арсентьева и ее наставник Потап удивили публику выбором песни, а затем и самим выступлением. Потап из привычного рэп-артиста перевоплотился в романтичного поп-исполнителя.С Кариной Арсентьевой они исполнили ставшую суперпопулярной песню Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась" – Shallow.

В комментариях под видео зрители оставили свои отзывы. Многих удивили вокальные данные Потапа и его невероятная энергетика. Также зрители отметили, что Карина Арсентьева с таким шикарным вокалом "обязана победить на шоу".

"Потап удивил. Классная идея. Спели шикарно!", "Это какой то космос! Потап мега порадовал таким исполнением, а Карина вообще...", "Шикарно. Очень сильный голос. Достойна 1 места", – написали пользователи сети.

Ранее мы писали о том, кто стал третьим тренером следующего сезона "Голос.Діти".

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