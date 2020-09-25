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Потап, Каменских, Зибров: как бы выглядели украинские звезды, будь они супергероями (фото)

Сегодня, 14:19

Потап превратился в Тора, а MARUV – в Женщину-кошку

Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. Мир супергероев очень большой: тут вам и Супермен, и Бэтмен, и Женщина-кошка и множество других персонажей. Почти все комиксы были экранизированы, а актеры, сыгравшие роль супергероев, уже давно полюбились публике.

Но что бы было, если бы в кино вместо звезд Голливуда появились наши украинские знаменитости?

Специально ко Дню комиксов Сегодня.Lifestyle представили, что бы было, если бы наши селебритис превратились в супергероев.

И начинаем нашу подборку с Олега Винника, который очень органично вписался в образ Росомахи. Как думаете, предложить Олегу выступить в таком наряде на следующем концерте?

Фото: Сегодня; Costume Camera

Понравился Потап в образе могущественного Тора? И если этот супергерой взрывает небеса молниями, сидя в Асгарде, то Потап взрывает все чарты новыми и новыми хитами с MOZGI и другими артистами из его мегабанды!

Фото: Сегодня; Costume Camera

Не один раз Потап называл свою любимую жену Настю Каменских "Вандер Вумен" (Суперженщина). Поэтому тут без вариантов – Настя и вправду супервумен украинского шоу-биза!

Фото: Сегодня; Costume Camera

А вот Василий Вирастюк запросто мог бы стать мощным Халком. Ведь сил у него не меньше!

Фото: Сегодня; Costume Camera

MARUV любит выступать в шикарных латексных костюмах. Думаем, что образ Женщины-кошки ей тоже к лицу!

Фото: Сегодня; Costume Camera

А как вам Влад Яма в облике Железного человека?

Фото: Сегодня; Costume Camera

Павел Николаевич хоть уже и примерил на себя образ героя из комиксов в новом комикс-блокбастере, но мы решили проверить, как он будет смотреться в костюме Бэтмена. Знаменитые усы артиста только улучшили этот образ, правда же?

Фото: Сегодня; Costume Camera

Ранее мы делали подборку самых высокооплачиваемых звезд в Instagram в 2020 году.

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