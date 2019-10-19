Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

Глава государства обсудил вопросы культуры с представителями шоу-бизнеса

Владимир Зеленский встретился с представителями шоу-бизнеса Фото: facebook.com/president.gov.ua

В пятницу, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями культуры, науки и шоу-бизнеса. Среди приглашенных гостей в офисе главы государства были замечены Потап, Екатерина Кухар, Ольга Сумская, Дзидзьо и даже именинница Леся Никитюк.

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На мероприятии, где также присутствовал министр культуры Владимир Бородянский, Зеленский говорил о поддержке украинской культуры, о росте индустрии, о взаимодействии сферы культуры и шоу-бизнеса с государством и многом другом.

"Президент Владимир Зеленский убежден, что деятели украинской культуры, науки и спорта своими достижениями могут способствовать не только популяризации Украины в мире, но и единению всех украинцев, независимо от места их проживания", – говорится в сообщении, опубликованном на странице президента в Facebook.

На встречу с Зеленским и Бородянским пришли Потап, Екатерина Кухар, Ольга Сумская, Дзидзьо, Тина Кароль, Ирина Горовая, Леся Никитюк, Сергей Сивохо и многие другие.

Звезды на встрече с Владимиром Зеленским Фото: facebook.com/president.gov.ua Звезды на встрече с Владимиром Зеленским Фото: facebook.com/president.gov.ua Звезды на встрече с Владимиром Зеленским Фото: facebook.com/president.gov.ua Звезды на встрече с Владимиром Зеленским Фото: facebook.com/president.gov.ua Звезды на встрече с Владимиром Зеленским Фото: facebook.com/president.gov.ua 1/5

"Сегодня прошла очень интересная, многообещающая и конструктивная встреча представителей культуры, спорта, шоу-бизнеса с Владимиром Зеленским и Владимиром Бородянским. Обозначили проблемы, предложили методы решения, договорились про дальнейшее сотрудничество и взаимодействие. Будущее стало более очерченным и, главное, с диалогом между бизнесом и властью", – рассказала о мероприятии Ирина Горовая.

Перман, Сивохо, Горовая и Потап Фото: instagram.com/gorovaya_irina

К слову, сегодняшняя именинница Леся Никитюк призналась, что приняла официальное приглашение в офис президента за шутку. "Я подумала, конечно, что меня разводят, потому что у меня же день рождения. Но оказалось, нет", – рассказала в insta-сторис ведущая.

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