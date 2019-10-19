Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

Глава государства обсудил вопросы культуры с представителями шоу-бизнеса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Владимир Зеленский встретился с представителями шоу-бизнеса
Владимир Зеленский встретился с представителями шоу-бизнеса
Фото: facebook.com/president.gov.ua

В пятницу, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями культуры, науки и шоу-бизнеса. Среди приглашенных гостей в офисе главы государства были замечены Потап, Екатерина Кухар, Ольга Сумская, Дзидзьо и даже именинница Леся Никитюк.

Смотрите эксклюзивное интервью с Потапом:

На мероприятии, где также присутствовал министр культуры Владимир Бородянский, Зеленский говорил о поддержке украинской культуры, о росте индустрии, о взаимодействии сферы культуры и шоу-бизнеса с государством и многом другом.

"Президент Владимир Зеленский убежден, что деятели украинской культуры, науки и спорта своими достижениями могут способствовать не только популяризации Украины в мире, но и единению всех украинцев, независимо от места их проживания", – говорится в сообщении, опубликованном на странице президента в Facebook.

На встречу с Зеленским и Бородянским пришли Потап, Екатерина Кухар, Ольга Сумская, Дзидзьо, Тина Кароль, Ирина Горовая, Леся Никитюк, Сергей Сивохо и многие другие.

Звезды на встрече с Владимиром Зеленским
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Звезды на встрече с Владимиром Зеленским
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Звезды на встрече с Владимиром Зеленским
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Звезды на встрече с Владимиром Зеленским
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Звезды на встрече с Владимиром Зеленским
Фото: facebook.com/president.gov.ua
1/5

"Сегодня прошла очень интересная, многообещающая и конструктивная встреча представителей культуры, спорта, шоу-бизнеса с Владимиром Зеленским и Владимиром Бородянским. Обозначили проблемы, предложили методы решения, договорились про дальнейшее сотрудничество и взаимодействие. Будущее стало более очерченным и, главное, с диалогом между бизнесом и властью", – рассказала о мероприятии Ирина Горовая.

Перман, Сивохо, Горовая и Потап
Перман, Сивохо, Горовая и Потап
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

К слову, сегодняшняя именинница Леся Никитюк призналась, что приняла официальное приглашение в офис президента за шутку. "Я подумала, конечно, что меня разводят, потому что у меня же день рождения. Но оказалось, нет", – рассказала в insta-сторис ведущая.

Ранее мы писали, что в честь группы MOZGI назвали звезду.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Тина Кароль Потап Ольга Сумская Владимир Зеленский Леся Никитюк Ирина Горовая Дзидзьо
Реклама

Новости партнеров

Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)

Популярные статьи

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

Вчера, 13:36Food

Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

Вчера, 12:45Fun

Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

Вчера, 12:18Fun

18 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:04Fun

Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

Вчера, 11:54Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 09:46Техно

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Вчера, 05:07Fun

Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту

17 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

17 октябряШоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

17 октябряFood

Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки

17 октябряШоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

17 октябряПсихология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

17 октябряWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

17 октябряFun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

17 октябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

Новости партнеров

Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Айва: польза и вред осенних фруктов
Айва: польза и вред осенних фруктов
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів