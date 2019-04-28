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Потап очаровал сеть фотографиями подросшего сына

Алексей Потапенко показал, как выглядит его сын Андрей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Украинский продюсер Потап, который недавно поразил сеть необычным увлечением, похвастался перед подписчиками своим подросшим сыном. На странице в Instagram артист опубликовал редкие фото Андрея Потапенко – его общего ребенка с бизнесвумен Ириной Горовой.

В описании к снимку Алексей Потапенко сравнил мальчика с персонажем популярного анимационного сериала "Симпсоны". "Мой собственный Барт Симпсон. Потапчик всегда на позитиве!" – написал рэпер.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Восхищенные фолловеры Потапа отметили сходство юного Андрея с его мамой. "Вылитый мама", "Позитив – это от папы", – пишут в комментариях поклонники певца.

Напомним, что в 2008 году продюсер Ирина Горовая родила Потапу сына. Мальчика назвали Андреем. В 2014 году Алексей и Ирина подали на развод, однако позже стало известно, что супруги не жили вместе уже длительно время. Экс-жена Потапенко в недавнем интервью рассказала о своих отношениях с артистом, о том, как она справляется с бизнесом и общается ли с первым мужем.

Ирина Горовая и Потап с сыном
Ирина Горовая и Потап с сыном
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ранее мы также писали, что популярный украинский исполнитель и авторитетный продюсер Потап стал жертвой мошенников.

О том, как Потап проводит время с сыном, смотрите в этом видео:

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