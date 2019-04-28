Потап очаровал сеть фотографиями подросшего сына
Алексей Потапенко показал, как выглядит его сын Андрей
Украинский продюсер Потап, который недавно поразил сеть необычным увлечением, похвастался перед подписчиками своим подросшим сыном. На странице в Instagram артист опубликовал редкие фото Андрея Потапенко – его общего ребенка с бизнесвумен Ириной Горовой.
В описании к снимку Алексей Потапенко сравнил мальчика с персонажем популярного анимационного сериала "Симпсоны". "Мой собственный Барт Симпсон. Потапчик всегда на позитиве!" – написал рэпер.
Восхищенные фолловеры Потапа отметили сходство юного Андрея с его мамой. "Вылитый мама", "Позитив – это от папы", – пишут в комментариях поклонники певца.
Напомним, что в 2008 году продюсер Ирина Горовая родила Потапу сына. Мальчика назвали Андреем. В 2014 году Алексей и Ирина подали на развод, однако позже стало известно, что супруги не жили вместе уже длительно время. Экс-жена Потапенко в недавнем интервью рассказала о своих отношениях с артистом, о том, как она справляется с бизнесом и общается ли с первым мужем.
Ранее мы также писали, что популярный украинский исполнитель и авторитетный продюсер Потап стал жертвой мошенников.
О том, как Потап проводит время с сыном, смотрите в этом видео:
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