Потап поделился секретами, как развивать мозг

Украинский певец рекомендует игру на фортепиано

Группа MOZGI Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, рэпер и лидер группы MOZGI Потап поделился советами, как улучшить свои умственные способности.

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Популярный украинский рэпер Потап уверен: лучшая зарядка для мозга – микс творчества и постоянного обучения. В интервью журналистам телеканала "Украина" певец рассказал, что, на его взгляд, помогает развиваться, с каждым днем становясь умнее.

"Очень рекомендую игру на фортепиано – отлично тренирует память в целом. Плюс очень творческое занятие. А еще очень хорошо – изучать разные языки. Если вы знаете один, два… вообще такой себе билингв – говорите на нескольких языках. Сначала, может, сложно, но мозг тренируется и со временем запоминает больше и работает лучше", – рассказал Потап за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Напомним, в шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, что недавно Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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