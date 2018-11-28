Потап подогрел слухи о романе с Настей Каменских – фото

Репер добавил снимок с певицей из спортзала

Потап и Настя Каменских. Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер и репер Потап, который очень смешно потроллил Тину Кароль, вновь подогрел слухи о романе с экс-коллегой Настей Каменских. Так, артист запостил фотографию с певицей, сделанную в спортзале.

На фото Потап предстает в майке с надписью Lakers, Каменских – позирует спиной к камере и демонстрирует свои бицепсы. Фанаты отметили, что дуэт не расстается даже тогда, когда занимается спортом.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

"Ребят, ну слишком палевно", "Какая красивая пара", "Какие вы классные", "Какие вы милые", – пишут поклонники под постом.

Отметим, что не так давно Настя Каменских летала на вручение премии Latin Grammy Awards 2018 в США. Настю на мероприятии сопровождал Потап. Ранее в сеть попали видео нежных объятий Каменских и Потапа. Пару заметили вместе на дне рождении Кати Осадчей. Слухи о романе знаменитостей ходят давно, однако они их всячески игнорируют. Кстати, Потап говорил, что не имеет никакого отношения к становлению проекта Насти NK. Но признался, что пишет для артистки песни практически безвозмездно.