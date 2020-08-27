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Потап показал, как выглядел в 16 лет: редкое фото

Сегодня, 18:40

Артист также рассказал, чем он занимался в юности

Известный украинский продюсер, рэпер и автор песен Потап поделился с поклонниками архивным фото, на котором ему всего 16 лет. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Потап разместил фото в Сети и поддержал премьеру песни группы UC Baby – 16+.

"Спасибо, что напомнили мне, каким я был, когда мне было 16 лет. Как я диджеил на виниле, как фристайлил на Русановке", – сказал 39-летний артист в публикации.

Потап в 16 лет
Потап в 16 лет
Фото: instagram.com/realpotap

"Нам снова по 16. А какими вы были в 16? Чем занимались?" – поинтересовался у подписчиков Потап.

"Потап, ты крутой", "Классное фото", "Ну, почти не изменился", "Потап крут в молодости", – пишут поклонники в комментариях под фото.

INSTAGRAM

О скандалах вокруг Потапа – смотрите в видеосюжете:

Напомним, ранее Потап показал точную копию Нади Дорофеевой и певица отреагировала на сходство. Ранее продюсер Потап и певица Настя Каменских поделились с поклонниками редкими совместными селфи. Пара, проживающая под Киевом, прогулялась в выходной день в центре столицы, чем удивила своих фанатов.

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