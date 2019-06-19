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Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

Молодожены продолжают наслаждаться друг другом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: пресс-служба

В прошлом месяце Настя Каменских и Потап сделали одно из самых ожидаемых заявлений – о свадьбе. Звездная пара поженилась 23 мая и с тех пор наверстывает упущенное. И Потап, и Настя Каменских буквально усыпают сеть совместными фото и трогательными признаниями. К слову, объявил о свадьбе именно Потап – с помощью композиции "Константа", в которой признается в любви своей избраннице.

Смотрите видео: Потап и Настя вернулись из медового месяца

А сегодня Потап показал, как они с Настей проводят время утром в постели. 

"Настя, у тебя волосы, как проволока", – говорит Потап. "А представь, если бы у тебя были такие волосы, – говорит Настя и примеряет супругу свою шевелюру, – тебе идет", – заключила певица. 

Настя Каменских и Потап в постели/instagram.com/stories/realpotap
Потап и Настя Каменских/instagram.com/stories/realpotap

Ранее мы также писали, что на странице Насти Каменских в Instagram появился снимок, на котором она позирует полностью обнаженной, едва поднявшись с кровати. По словам певицы, фото сделал ее новоиспеченный супруг.

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