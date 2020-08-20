Потап показал точную копию Нади Дорофеевой: певица отреагировала на сходство
В Сети уверены, что девушки похожи как две капли воды
Известный украинский продюсер и рэпер Потап на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его подписчики танцуют под песню MOZGI – Chica Bomboni. На одном из роликов запечатлена девушка, которая очень напоминает Надю Дорофееву.
Потап разместил видео у себя в ленте и подписал его: "Надя? Дорофеева?".
В комментарии к публикации на сходство отреагировала и сама Надя.
"Жесть", – написала Дорофеева.
"Реально подумала, что это ты", "Она больше похожа на Надю Дорофееву, чем сама Надя Дорофеева", "Очень похожа", "Вот это да", "Вот и новый бизнес, можно одновременно несколько концертов проводить", – пишут поклонники Нади в комментариях к публикации.
Известно, что девушку зовут Виктория и она проживает в Москве. На ее странице в соцсети часто появляются фото, под которыми подписчики пишут комментарии о схожести девушки с Надей Дорофеевой. Под одним из снимков девушка уточнила, что надеется на встречу с Надей.
На фото ниже Надя Дорофеева – слева, а Виктория – справа.
В Сети также подметили, что у девушки с Надей даже одинаковые татуировки.
Смотрите видеосюжет о двойниках знаменитостей:
Напомним, Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства. Ранее Надя Дорофеева и Дантес отметили пятую годовщину их свадьбы.
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