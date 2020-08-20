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Потап показал точную копию Нади Дорофеевой: певица отреагировала на сходство

Сегодня, 15:26

В Сети уверены, что девушки похожи как две капли воды

Известный украинский продюсер и рэпер Потап на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его подписчики танцуют под песню MOZGI – Chica Bomboni. На одном из роликов запечатлена девушка, которая очень напоминает Надю Дорофееву.

Потап разместил видео у себя в ленте и подписал его: "Надя? Дорофеева?".

INSTAGRAM

В комментарии к публикации на сходство отреагировала и сама Надя.

Скриншот: соцсети

"Жесть", – написала Дорофеева.

"Реально подумала, что это ты", "Она больше похожа на Надю Дорофееву, чем сама Надя Дорофеева", "Очень похожа", "Вот это да", "Вот и новый бизнес, можно одновременно несколько концертов проводить", – пишут поклонники Нади в комментариях к публикации.

Известно, что девушку зовут Виктория и она проживает в Москве. На ее странице в соцсети часто появляются фото, под которыми подписчики пишут комментарии о схожести девушки с Надей Дорофеевой. Под одним из снимков девушка уточнила, что надеется на встречу с Надей.

На фото ниже Надя Дорофеева – слева, а Виктория – справа.

Надя Дорофеева и Виктория
Надя Дорофеева и Виктория
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/tory_meelis

В Сети также подметили, что у девушки с Надей даже одинаковые татуировки.

В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
В Сети нашли девушку, которая очень похожа на Надю Дорофееву
Фото: instagram.com/tory_meelis
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Смотрите видеосюжет о двойниках знаменитостей:

Напомним, Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства. Ранее Надя Дорофеева и Дантес отметили пятую годовщину их свадьбы.

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Потап двойники сходство Надя Дорофеева
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