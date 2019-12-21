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Потап поздравил экс-супругу с днем рождения и опубликовал совместное фото

Ирине Горовой исполнился 42 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко), который недавно сфотографировал Настю Каменских полностью обнаженной, поздравил бывшую супругу Ирину Горовую с днем рождения.

Смотрите также интервью с Настей Каменских о личной жизни:

Более того, на своей странице в Instagram украинский исполнитель опубликовал совместное черно-белое фото с именинницей. Артист написал под кадром достаточно лаконичное и короткое поздравления, но назвал мать своего сына Андрея весьма ласково.

"Ирочка, с Днем Твоего Рождения! Будь счастлива", – пожелал Потап бывшей супруге.

Отметим, что 20 декабря руководителю MOZGI Entertainment исполнилось 42 года. Украинский музыкант и продюсер Потап в течение 15 лет состоял в браке с Ириной Горовой. Даже после развода пара сохранила дружеские отношения. Экс-супруги вместе создали и руководят продюсерским центром. Потап отвечает за творческую составляющую, Ирина – за финансовую.

Ранее мы также писали, что Ирина Горовая рассказала об очень интересной особенности экс-мужа Потапа.

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