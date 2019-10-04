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Потап признался, как относится к откровенным фото Насти Каменских

Артист поделился подробностями личной жизни с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинский продюсер, музыкант Потап и певица Настя Каменских в день собственной свадьбы рассекретили романтические отношения. Тогда Потап представил лирический трек "Константа", который стал признанием в любви Насте Каменских.

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Настя Каменских – одна из самых сексуальных артисток не только в Украине, но и за ее пределами. Певица часто выступает в дерзких образах и публикует откровенные снимки в Instagram. Потап признался, как относится к такому образу супруги.

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

"Нет червячка. Мне единственное что не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы, мне очень немного этот... Но слушайте, ну если мы друг друга любим, то чего уже друг к другу цепляться, если она артистка. Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая", – говорит Потап.

Отметим, даже после свадьбы Потап и Настя продолжают ходить на свидания. Недавно пара опубликовала снимки с романтической осенней прогулки.

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