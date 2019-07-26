Потап признался, какая Настя Каменских дома

Продюсер и музыкант расхвалил свою жену

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

После свадьбы Насти Каменских и Потапа звездная пара то и дело наверстывает упущенное и публикует совместные снимки. А недавно Потап поделился новым фото своей жены, на котором она позирует в ярком наряде. Настя Каменских в розовом платье с анималистическим принтом появилась на красной дорожке фестиваля "Жара".

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:

Потап показал снимок любимой жены и отметил, что дома она выглядит так же хорошо.

"Она и дома такая же! Всегда стильная, красивая и очень сексуальная", – написал Алексей Потапенко.

Настя Каменских на красной дорожке фестиваля "Жара" Фото: instagram.com/realpotap

К слову, вечером на сцену Настя Каменских вышла в более дерзком образе - черном боди, корсете и ботфортах.

Настя Каменских выступила на фестивале "Жара"/instagram.com

Отметим, накануне Потап как раз-таки показал, как Настя Каменских выглядит дома. На фото певица позирует в домашней одежде, собирая чемодан. Подписчики резко раскритиковали снимок, после чего Потап его удалил. Зато позже запостил в instastories надпись "ПТП" – получилось оригинально!

instagram.com/stories/realpotap

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