Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в экстремальных местах

Артист поделился подробностями интимной жизни в интервью

Украинский продюсер Потап, который ранее рассказал о жуткой аварии, в которую попала Настя Каменских, в интервью на YouTube-канале Маши Ефросининой раскрыл подробности интимной жизни со своей звездной супругой. По словам артиста, порой страсть застает их с Настей даже в транспорте.

"Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться", – говорит Потап.

Он поделился, что секс был у них не только в самолетах, но и в ресторанах, и в гримерке, и в автобусе, а со временем чувства только крепнут.

Как живет на карантине Потап, смотрите в сюжете:

"Самое интересное – у нас это продолжается. Было вчера и будет сегодня, скорее всего. Мы тянемся друг к другу, любим друг друга. Случалось, что в ресторане говорим: "Мы сейчас подойдем". Потом возвращаемся: "На чем мы остановились?". Бывало в гримерке, в автобусе ... Нам говорили: "Ребят, ну прекратите, пожалуйста, уже весь автобус слышит, вы задолбали", – вспомнил Потап.

Рэпер поделился, что у них с женой есть рекордные цифры: "Бывали вообще какие-то рекордные цифры, когда мы просто не выходили из номера, закрывались на целый день".

А недавно Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

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