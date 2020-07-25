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Потап рассказал о жуткой аварии, в которую попала Настя Каменских

Сегодня, 12:21

Продюсер поделился шокирующими подробностями ДТП, случившегося несколько лет назад

Продюсер и исполнитель Потап, который получил звание "Заслуженный артист Украины", рассказал, как Настя Каменских попала в ДТП. Несколько лет назад случилась авария, которая едва не унесла жизнь певицы. Об этом артист вспомнил в интервью с Машей Ефросининой, опубликованном на ее канале в YouTube.

Обсуждая вопрос почему Настя Каменских легко воспринимает негативные комментарии, почему она не завистлива и всегда жизнерадостна, Маша Ефросинина предположила, что этому способствует популярность NK. Потап же объяснил, что отношение Насти к жизни кардинально изменилось после жуткого ДТП.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Несколько лет назад Настя Каменских вместе с бывшим бойфрендом Владимиром Дятловым и его родными ехали из Киева в Николаев на празднование дня рождения. Их авто попало в аварию, в которой погибли мама, отец и младшая сестра парня. Певица и Владимир чудом остались живы.

"Они были на концерте. Мы должны были снимать первый клип с Настей через месяц. Они сели в автомобиль и машина восемь раз перевернулась в аварии. Настя вылетела, выбила головой стекло, очень сильно порезала себе ногу. В этой аварии погибло очень много людей, родители Владимира. Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, зашивали ногу. Их эта история очень сильно сблизила. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень изменилась", – рассказал Потап.

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Он добавил, что после случившегося Каменских написала песню "Ты ушла" обо всех, кого потеряла в этой аварии. Этот жесткий поворот судьбы помог артистке увидеть главное – важность жизни, а также научил не обращать внимание на хейт и прочие мелочи.

А не так давно Потап показал, как они с Каменских отметили первую годовщину свадьбы.

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