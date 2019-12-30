Потап стал звездным тренером шоу "Голос країни 10"

Юбилейный сезон стартует 19 января

Потап Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Продюсер и рэпер Потап, получивший именную звезду на "Площади звезд" в Киеве, стал звездным тренером шоу "Голос країни 10". Артист присоединится к Dan Balan, Тине Кароль и MONATIK в юбилейном сезоне вокального проекта, который стартует уже в январе.

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"Потап стал следующим тренером десятого юбилейного сезона "Голос країни 10", премьера которого состоится уже 19 января на 1+1", – говорится в сообщении.

Напомним, что Алексей Потапенко появится в проекте "Голос страны" уже в шестой раз. Именно он открыл украинцам Татьяну Решетняк, которая позже стала известной как TAYANNA.

"Наконец это реальность, а не фантастический сон. Битва эпохи – мой лучший сезон". Стал лайк, если хочешь победы ПТП в "Голос країни 10", – прокомментировал свое участие Потап.

Ранее в сети обсуждали скандал на российском шоу "Голос.Дети".

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