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Потап умилил Сеть архивным фото с Настей Каменских

Пара отметила день рождения своего дуэта

Инна Петрова
Сегодня, 09:18

Потап поделился с фолловерами важным воспоминанием. Продюсер опубликовал в Сети снимок, сделанный почти 15 лет назад, где он запечатлен вместе с Настей Каменских. Тогда артисты еще были дуэтом, на песнях которых выросло огромное количество их слушателей.

Напомним, что недавно Потап показал, как он выглядел в 13 лет. Можем поспорить, что такого Алексея Потапенко вы не видели никогда.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

1 мая Потап и Настя Каменских отмечают день рождения дуэта "Потап и Настя". В пятницу артист разместил на своей странице в Instagram снимок, где они с Настей запечатлены в очень смешных нарядах.

"Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта Потап и Настя!!! 14 лет!! Именно этот дуэт положил начало ВСЕМУ, что вы слышите и видите от нас до сих пор!! Спасибо и поздравляю Настю", – написал в посте музыкант.

INSTAGRAM

В комментариях артистов, которые за эти 14 лет успели построить сольную карьеры и даже пожениться, поклонники принялись поздравлять, а также благодарить за раннее творчество. "Спасибо за счастливое детство", "Жаль, что группы больше нет", "Всегда в наших сердцах", – пишут пользователи.

Группа "Потап и Настя" была создана в 2006 году. Дуэт выпустил четыре альбома, снял много клипов и получил большое количество наград. 24 октября 2017 года участники группы сообщили, что ставят свое совместное творчество на паузу, а вскоре каждый занялся сольным проектом. 23 мая 2019 года Потап и Настя сыграли свадьбу.

Смотрите в сюжете, как живет на карантине Потап:

Ранее Настя Каменских рассмешила Сеть забавным видео о карантине.

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