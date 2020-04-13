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Потап в платье, а Дантес в перьях: звезды активно принимают участие в челлендже с переодеванием

Во время ролика селебрити переодеваются в одежду партнера

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:04

В марте в социальных сетях запустили забавный флешмоб под названием Flip The Switch Challeng, суть которого — поменяться со своим партером одеждой после короткого выключения света. К челленджу активно начали присоединяться не только мировые, но и украинские знаменитости – Потап с Настей Каменских, Надя Дорофеева и другие. Ко всему, в Сети также набирают популярности челленджи подушка-платье, дальгона-кофе и "мусорный флешмоб".

Основа флешмоба — сингл Дрейка "Nonstop" с альбома Scorpion. Фраза "flipped a switch" буквально переводится как "щелкнул выключателем". Звезды снимали себя в зеркало, после фразы "flipped a switch" на секунду выключали свет и после включения меняли свой образ. Первыми к флешмобу присоединились мировые селебрити – Дженнифер Лопес со своим женихом, а потом уже и украинские звезды.

Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом

Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом

Настя Каменских и Потап

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Владимир Дантес и Надя Дорофеева

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Анатолий Анатолич с коллегой Лилией Ребрик

INSTAGRAM

alyona alyona с блогером Виктором Зубом

INSTAGRAM

Напомним, что Слава Каминская с дочкой присоединились к "подушечному" челленджу.

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