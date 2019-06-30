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Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Артист неоднозначно прокомментировал слухи о своей жене

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Потап и Настя Каменских поженились Фото: пресс-служба
Потап и Настя Каменских поженились
Фото: пресс-служба

После свадьбы Потапа и Насти Каменских в сети начали ходить слухи о том, что NK ждет ребенка. Певица недавно сама спровоцировала новую волну слухов о своей беременности. Позднее Потап впервые прокомментировал новость о том, что Настя ждет первенца.

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Так, в интервью Кате Осадчей продюсер дал неоднозначный комментарий о беременности Каменских. Ведущая сказала, что журналисты и поклонники пристально следят за фигурой Насти, чтобы понять, ждет ли она ребенка от Потапа. "Пусть всматриваются. Такая у вас работа, журналисты", – ответил Алексей Потапенко.

Таким образом, муж Насти Каменских ни опроверг, ни подтвердил возможную беременность певицы. Фанатам пары остается только надеяться.

Напомним, что 23 мая Настя Каменских вышла замуж за Потапа, и их свадьба стала событием года. Торжество посетили многие украинские звезды, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Тина Кароль, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, Оля Полякова. Отметим, трогательная церемония прошла в загородном ресторане.

Ранее Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской в сети.

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