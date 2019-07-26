Потап, Злата Огневич и Павел Зибров вспомнили самые масштабные фестивали 90-х

Некогда артисты выстраивались в очереди, чтобы выступить на украинских фестивалях

Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали у известных артистов, какие воспоминания остались у них о музыкальных фестивалях 90-х. Оказалось, у Потапа, Сергея Танчинца, Златы Огневич, Павла Зиброва и DILEMMA осталось очень много ярких воспоминаний о тех временах.

В 21-м веке для того, чтобы стать звездой шоу-бизнеса, достаточно просто отправить песню на радиостанцию. Если она действительно хит, ее возьмут в ротацию, и уже через несколько дней о новом артиста будет знать вся страна. Раньше, например, в 90-е о таком музыканты и мечтать не могли и для молодых артистов главными событиями года были музыкальные фестивали, где можно было заявить о себе перед многотысячной толпой.

Артисты выстраивались в очереди, чтобы выступить на украинских фестивалях, настолько это было престижно и важно! Главным музыкальным событием 90-х без преувеличения все звезды считают "Червону руту".

"Червона рута" ассоциируется с группой "Вход в сменной обуви", которая выступала там – это была первая хип-хоп команда, которая начала хип-хоп историю", – рассказал Потап в программе "Ранок з Україною".

Потап Фото: instagram.com/realpotap

"Червона Рута" проводилась раз в два года, место фестиваля постоянно меняли. Запорожье, Донецк, Симферополь, Харьков, Киев, Днепр... В свое время именно на "Червона рута" громко заявили о себе Александр Пономарев, Наталья Могилевская, "Тартак" и "ТНМК".

"Это ассоциировалось с чрезвычайно крутым действом в государстве, протестным действом, но молодежь, которая хотела украинства в государстве и в своей жизни, с большим уважением относилась и относится к фестивалю "Червона рута", – комментирует лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец.

Тогда же начали зарождаться и другие фестивали, некоторые из которых проводятся до сих пор. Например, "Черноморские игры". Даже такой популярный в 2000-е "Казантип" родился именно в 90-е.

"Там было 10 танцполов, на каждом из них – крутая электронная музыка по разным направлениям. Был даже центр камасутры, где можно было снять комнату на часок с любовью своей жизни или просто с человеком, с которым познакомился. Был центр медитации, центр каких-то массажей", – вспоминает Злата Огневич.

Злата Огневич Фото: пресс-служба

И пока эти фестивали только приобретали популярность – проводился в Украине один, который быстро стал любимым для всех – как музыкантов, так и меломанов – "Таврийские игры"! В Каховку на фестиваль ежегодно съезжались более ста тысяч посетителей!

"Огромнейшиий холм, усеянный людьми: кто на газетке, кто на клеенке, кто на подстилке – так немножко диковато было, но в то время это было нормально, другого не знали и не видели, поэтому считали, что это нормально", – комментирует Павел Зибров.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Главной фишкой "Таврийских игр" было то, как все музыканты добирались до места выступления. Такого в 90-е годы Европа еще не видела.

"Артисты прибывали на катере к огромной сцене, все это находилось на берегу, люди на склоне – очень красиво. Все артисты жили на кораблях, и это был такой пати-корабль", – поделились воспоминаниями участники группы DILEMMA в эфире телеканала "Украина".

Но самое главное – то, кто выступал на "Таврийских играх". В свое время, как специально приглашенные гости, в Каховку приезжали C. C. Catch, Status Quo, Ottawan и еще с десяток известных на весь мир групп. Переплюнуть по своему размаху "Таврийские игры" до сих пор не удается большинству фестивалей мира.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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