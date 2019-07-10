"Потапу понравится": сменившую образ Дашу Астафьеву сравнили с Настей Каменских

Певица удивила фанов новой прической

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно рассказала о свадьбе, сменила имидж. Звезда удивила поклонников новой прической, из-за которой ее сравнили с Настей Каменских.

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В своем Instagram Даша опубликовала серию фото, на которых предстает в новом образе. Певица стала обладательницей кудряшек, и теперь фаны гадают, на кого больше похода Астафьева: на Тину Кунаки или Настю Каменских.

В кадре артистка позирует в черных кюлотах и белом пиджаке. "Фото выходного дня человека, который работал без выходных", – подписала пост артистка.

Поклонники Даши Астафьеваой одобрили новый образ певицы, а некоторые даже сравнили ее с Настей Каменских. "Красотка", "Потапу понравится", "Вылитая Настя Каменских", "Кудри вам очень идут, Даша", "Наша Тина Кунаки", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что ранее Даша Астафьева запустила серию короткометражек "Киевские истории".

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