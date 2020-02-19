Потеряют миллионы: Елизавета ІІ запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать титулы

Меган Маркл и принц Гарри не смогут использовать титулы в коммерческой деятельности

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Королева Елизавета ІІ, которая лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон, приняла решение запретить своему внуку и его супруге впредь использовать свои титулы. А это серьезно ударит по их коммерческой деятельности, ведь пара собиралась зарегистрировать Sussex Royal в качестве глобального товарного знака для целого ряда видов деятельности и предметов, включая одежду, канцелярские товары, книги и социальные услуги.

Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду:

Однако после решения Меган Маркл и принца Гарри отделиться от королевской семьи высокопоставленные британские чиновники во главе с Елизаветой ІІ единственно верным шагом считают лишение супругов титулов герцогов Сассекских. Об этом сообщает Daily Mail. Это значит, что в своем брендинге и любой деятельности, в том числе коммерческой, Меган Маркл и принц Гарри не могут использовать символику королевской семьи и свои звания.

Отметим, что супруги потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на развитие сайта, продвижение Instagram-страницы (11,2 миллиона подписчиков), а также успели предпринять шаги в создании новой благотворительной организации – Sussex Royal, Фонда герцога и герцогини Сассекских. Теперь стало очевидно, что Меган Маркл и принцу Гарри придется осуществить ребрендинг, а также разрабатывать новую стратегию продвижения собственного бренда.

Елизавета ІІ, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Несмотря на то, что это ударит по их статусу в обществе и финансовом положении, Меган Маркл и принц Гарри будут вынуждены отказаться от титулов герцога и герцогини Сассекских.

Разумеется, королева Елизавета ІІ понимала, что такое решение негативно повлияет на жизнь ее внука и его семьи, однако принц Гарри и сам поставил Ее Величество в невыгодное положение, вызвав вместе со своей супругой Меган Маркл раскол в королевской семье.

Отметим, в последнее время близкие родственники Елизаветы ІІ один за другим разочаровывают королеву. Так, на прошлой неделе стало известно о разводе ее внука, а на днях о расставании с женой сообщил племянник Ее Величества.

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