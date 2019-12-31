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Повар года: Леся Никитюк показала, как правильно готовить Оливье

Телеведущая рассмешила сеть забавным роликом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59
Леся Никитюк показала, как готовить Оливье
Леся Никитюк показала, как готовить Оливье
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Звезды украинского шоу-биза активно готовятся встречать Новый год. Вот и телеведущая Леся Никитюк показала своим подписчикам, как правильно готовить главное блюда праздничного стола – салат Оливье.

Смотрите сюжет, как Педан и Никитюк разыграли друг друга:

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк известна отменным чувством юмора. Артистка часто публикует в социальных сетях смешные видео, и на этот раз она вновь подарила отличное настроение своим фанатам.

Так, на странице Леси в Instagram появился ролик, где ведущая нарезает ингредиенты для новогоднего блюда. Под самую популярную композицию 2019-го года Bad Gay артистка режет колбасу и эффектно добавляет в тарелку зеленый горошек.

"Оливье от Леси Нусретовны", – подписала публикацию Никитюк.

INSTAGRAM

Фолловеры оценили шутку звезды и поблагодарили ее за поднятое настроение. "Леся – как всегда", "Эктор завидует", "Це крейзі Олів’є ", Леся, ты бесподобна", – пишут комментаторы.

Напомним, что Леся Никитюк вошла в ТОП персон 2019 года, которыми вы интересовались чаще всего.

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