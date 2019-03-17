"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Коллеги Юлии Началовой скорбят и соболезнуют близким певицы

Юлия Началова умерла Фото: instagram.com/julianachalova

16 марта умерла известная российская певица Юлия Началова. Юлия скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга. За день до смерти состояние певицы резко ухудшилось, у Началовой начался отек мозга, который осложнялся двусторонней пневмонией и ей сделали срочную операцию.

Трагедия потрясла коллег певицы – многие запомнили ее улыбчивой и всегда радостной. Коллеги и друзья Юлии Началовой не могут поверить в смерть артистки. В соцсетях звезд появляются слова соболезнования. Так, одной из первых написала певица Наталия Подольская.

"Сказать , что я в шоке и в ужасе это не сказать ничего! Молодая, всегда такая приветливая, девочка чистая ! Столько испытаний на ее долю выпало. Доченька Верушка, родители миленькие! Держитесь! Я не знаю , как в такой ситуации помочь! Просто сердце рыдает и не способно это понять...", – написала Подольска в своем микроблоге.

Отреагировала на смерть Началовой и певица Алсу. "Юлечка! Ты всегда улыбалась! Всегда! Теперь понимаю, что даже через боль... Невероятная, светлая, с голосом ангела #RIP", – отметила Алсу.

INSTAGRAM 16 Мар 2019 в 11:19 PDT

Коротко написала о смерти Юлии и певица Лолита. "Нет сил.. Юля...", – написала артистка и опубликовала видео выступления Юлии Началовой.

INSTAGRAM 16 Мар 2019 в 10:27 PDT

Шоумен Максим Галкин вспомнил, что недавно участвовал с Юлией в одной из программ и не может сдержать слез. "Умерла Юля Началова. Так больно, что ушел такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о ее тяжелом состоянии, но уверены были, что выкарабкается. Ведь совсем недавно вместе снимались, смеялись. 38 лет, бедная девочка. До слез", – признался Галкин.

Певица Юлия Ковальчук написала, что всегда будет помнить открытую улыбку артистки. "Нет ни одной фотографии, где бы Юлечка не улыбалась. Она была очень сильной женщиной, верной подругой, наиталантливейшей певицей, чуткой и трепетной мамой. Мои глубочайшие соболезнования родителям, доченьке, всем близким. Юленька, но поверить в случившееся пока нет никаких сил", – написала Ковальчук.

Скорбит вместе с другими артистками и певец Влад Топалов, с которым они вместе с Началовой выступали в конкурсе юных исполнителей "Утренняя звезда": "Юлечка! Я знал тебя 29 лет! Почти всю свою жизнь! Царствия тебе Небесного, родная! Ты всегда будешь в наших сердцах! Твой талант и твоя душа будут звучать в твоей музыке и голосе всегда! Любим тебя! С Богом!".

Слова соболезнования написал и Леонид Агутин: "Невероятно! Я только узнал! Как же так?!?! Юля?! Такая молодая, талантливая, светлая, достойная!!! Немыслимо! Соболезную родным и близким! Безумно жаль просто по-человечески, ну и, конечно, как великолепную певицу и музыканта!".

Простилась с Юлией Началовой и Алла Пугачева. "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", – написала примадонна.

Сдержать слова и эмоции не смог и Филипп Киркоров. Артист сравнил Началову с ангелом. "Больно. Несправедливо. рано. Ну, почему Бог забирает именно таких и так рано? Неужели там не хватает ангелов? Прощай, ангел по имени Юля...", – написал Филипп Киркоров.

Певец Сергей Лазарев также скорбит вместе со своими коллегами. Он сравнил Юлию Началову с Мэраей Кэри. "Юля – это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди.... сегодня Юли не стало.... давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром", – написал артист.

Слова соболезнования написал и Николай Басков: "Юлечка, моя дорогая ,сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок, как так я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос! Почему так несправедливо? Ты навсегда в моем сердце", – написал Басков.

Скорбит вместе с другими звездами и Вера Брежнева: "Бесконечно печально... Молодая. Талантливая. Красивая. Добрая. Юля...".

Певица Юлия Савичева выразила искренние соболезнования семье артистки. "Красивая, талантливая, светлая. Моя семья скорбит так, как будто потеряла близкого человека. Наши искренние соболезнования Виктору и Таисии. Пусть в нашей памяти она останется всегда молодой на сцене, сияющей. Такой она и была всегда, с самого детства", – написала Савичева.

Соболезнования родным и близким Юлии Началовой выразила и Ирина Алегрова.

А певец Шура признался, что до последнего верил, что артистка сможет вылечиться. "Не хочу в это верить, Юлечка, солнце, ты должна была выкарабкаться, ты должна жить, я верил в тебя все эти дни, не случилось, ты ушла, погасло наше солнце, где бы ты ни была, всегда будешь в моем сердце", – написал Шура.

Прокомментировала смерть Юлии Началовой и Таисия Повалий. "Иногда сложно найти слова...и не верится, что такое могло произойти. Всегда улыбчивая, красивая Юлечка...Как же так?! Соболезнования родным и близким. Сил, чтобы пережить боль", – написала певица.

Певица Жасмин вспомнила, что Началова была гостьей в ее программе и поразила ее душевностью и мудростью. "Юля была настоящим борцом, умела искренне дружить, преданно любить, быть стойкой и никогда не терять своего поразительного жизнелюбия, несмотря ни на какие сложности, которых в ее судьбе было ох как немало. Соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", – написала Жасмин.

Владимир Пресняков коротко написал о смерти Началовой: "Юлечка. Покойся с миром, Любимая".

Свои соболезнования выразила певица Полина Гагарина. "Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама . Как такое пережить.... Господи, дай близким сил и мужества. Юленька, покойся с миром", – отметила певица.

Напомним, ранее Юлия Началова попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры.

Сегодня.Lifestyle подготовили самые популярные песни Юлии Началовой, благодаря которым она точно останется в памяти зрителей.

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