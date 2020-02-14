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Повернення "Української пісні року": Михайло Поплавський та Олег Винник відновили головну премію країни

Яскраве пісенне шоу відбулось на сцені палацу "Україна"

У Києві відбулась церемонія нагородження національної музичної премії "Українська пісня року". Яскраве пісенне шоу на сцені палацу "Україна", об’єднало легенд української музики та молодих виконавців, які тільки починають свій творчий шлях, але вже стали улюбленцями меломанів.

Ініціаторами повернення нагороди, яка відзначає не тільки виконавців, але й авторів найкращих пісень, стали співаючий ректор Михайло Поплавський і кумир мільйонів жінок Олег Винник.

"Ми прийняли рішення відновити проєкт "Українська пісня року" і відзначити кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну у світі. Я вважаю, що необхідно підтримувати талановиту молодь і берегти надбання нації. Українська пісня повинна домінувати в національному теле- і радіопросторі", – розповів Михайло Поплавський.

У свою чергу, Олег Винник зазначив, що премія об’єднує легенд, які все життя присвятили розвитку української музики, і сучасних молодих виконавців, котрі мають мільйони переглядів на Youtube, і повинні стояти на великій сцені поряд з метрами. А ще заслужену увагу отримали ті, хто написав пісні, якими захоплюються мільйони слухачів.

"Вперше відзначені композитори і автори відомих хітів, які співає вся країна. Їх також мають знати, нам є ким пишатися!" – наголосив Олег Винник.

Лауреати премії – виконавці різних жанрів, стилів та поколінь. Єдина і незмінна умова – пісня повинна звучати українською мовою. Цього року переможцями "Української пісні року" стали NK, KHAYAT, TARABAROVA, Віталій Козловський, LAUD, гурт DILEMMA, Павло Зібров, Наталія Бучинська, TAЮНЕ, MÉLOVIN, гурт DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Ніна Матвієнко, Michelle Andrade, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська.

Ведучими церемонії нагородження були Катя Осадча та Юрій Горбунов, а за режисуру і постановку номерів відповідала випускниця університету культури, відома режисерка Катя Царик, яка створила шоу світового рівня. Кожен з виступів нагадував мінівиставу, що гармонійно поєднувалась зі змістом пісень.

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У залі не було жодного вільного місця, глядачі були активними учасниками дійства: то підспівували, то влаштовували запальні танці та вітали кожного артиста гучними оваціями. Неочікуваною стала поява в залі ведучих шоу Каті Осадчої та Юрія Горбунова, які раптом опинилися серед глядачів на спеціальній платформі.

Сцена щоразу змінювалась з кожним виконавцем. Тож і пронизлива лірика Олександра Пономарьова, і запальні танці NK, і масштабне дійство, яким завжди супроводжуються виступи "Гаранта української пісні" Михайла Поплавського, мали своє неповторне світлове оформлення.

Незабаром яскраве пісенне шоу можна буде побачити у телевізійній версії.

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Нагадаємо, проєкт Михайла Поплавського, який покликаний відзначити авторів та виконавців українських пісень, був створений у 2004 році і спочатку мав назву "Наша Пісня". Окрім того, він увійшов у світову Книгу рекордів Гіннеса як найтриваліший пісенний телемарафон у прямому ефірі – упродовж 110 годин без перерви на новини і рекламу. Відтепер "Українська пісня року" буде щорічною і має на меті стати найпрестижнішою нагородою України.

Тримаймо разом українську хвилю!

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