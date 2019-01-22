Повзрослела! Старшая дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Соня Киперман сейчас учится в США

Соня Киперман Фото: Instagram

Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая часто фотографируется со звездной мамой, уже работает моделью. Девочка учится в США и частенько публикует в сети интересные, а порой и довольно взрослые снимки.

На днях Соня поделилась снимком в купальнике, вызвав настоящий восторг подписчиков. На фото 17-летняя дочь Брежневой запечатлена сидящей на зеленой лужайке в цельном купальнике с геометрическим принтом и солнцезащитных очках.

Соня Киперман Фото: Instagram

Поклонники, конечно же, отметили, что Соня Киперман заметно повзрослела, а также восхитились ее стройной фигурой и красотой.

Напомним, недавно Вера Брежнева со своей дочкой Соней Киперман посетила званый ужин российского дизайнера Ульяны Сергиенко, который состоялся в Монте-Карло. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Соня – точная копия своей мамы Веры Брежневой.