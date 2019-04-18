Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появились фото Алины Гросу в свадебном платье

Певица предстала на снимках в белоснежном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Популярная певица и актриса Алина Гросу сыграла свадьбу. Правда, пока только на экране. В воскресенье, 21 апреля, в 17:00 в эфире канала "Украина" выйдет долгожданная премьера 4-серийной картины "Замок на песке", в которой Алина воплотила одну из главных ролей. А вот настоящая свадьба 23-летней звезды состоится уже в июне в Венеции.

В центре сюжета фильма "Замок на песке" – семейная пара. Он – медицинское светило, главврач клиники ЭКО, блестящий репродуктолог. Она – его правая рука, помощница и вдохновитель всех побед. Красавица-дочь Лиза – студентка-отличница и продолжатель медицинской династии, дом – полная чаша.

Алина Гросу на съемках сериала "Замок на песке"
Алина Гросу на съемках сериала "Замок на песке"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Но однажды женщина получает странное послание: фотографию могилы их студенческой подруги, погибшей 19 лет назад. После этого жизнь пары переворачивается: в их доме случается пожар, в клинике начинаются финансовые проблемы, а муж изменяет. Благополучная и красивая жизнь на деле оказывается лишь иллюзий. Но, быть может, на месте разрушенного "песочного" замка теперь получится построить что-то настоящее?

Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области в этом году. Героиня Алины Гросу в картине производства компаний "Фильмстрим" и "Vileton Films" – девушка из 90-х по имени Оля. Звезда признается, что она – абсолютная противоположность Оли, но раскрывать детали сюжета пока не спешит.

Алина Гросу на съемках сериала "Замок на песке"
Алина Гросу на съемках сериала "Замок на песке"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Это жизненная картина, – говорит Алина Гросу. – Моя героиня очень сильная. Это девочка, которая выросла в детском доме. Когда Оле было 7 лет, умерла ее мама, а отца она никогда не видела. У нее непростая судьба. Но не буду раскрывать детали сюжета – все увидите сами на телеканале "Украина".

На съемках девушке пришлось выйти замуж, уже третий раз за кинокарьеру. Правда, по сюжету, свадьба происходит в 90-х, поэтому и платье Алина примерила соответствующее. Звезда рассказала, что ее мама выходила замуж в таком же платье, только розового цвета. А вот собственную свадьбу Гросу сыграет уже совсем скоро – церемония состоится в Венеции через два месяца. Ее крестная мама Ирина Билык призналась, что у Алины будет два, а может и даже три свадебных платья.

Ранее Алина Гросу показала, как выглядела 20 лет назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Звезда сериала "Школа" выходит замуж Певица MamaRika примерила свадебное платье: фото Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода
свадьба Алина Гросу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
«Не бойтесь измены»
«Не бойтесь измены»
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 16:05Fun

"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:21Fun

Поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Новости партнеров

5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка