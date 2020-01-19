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"Появились новые чувства": Тина Кароль призналась, что ревнует Dan Balan

Украинская певица не скрывает своих чувств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:23
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

19 января стартовал десятый юбилейный сезон вокального шоу "Голос країни 10". Традиционно, судейские кресла заняли Тина Кароль и Dan Balan. Еще в прошлом сезоне зрители могли наблюдать, что между украинской поп-дивой и молдавских исполнителем зарождаются романтические чувства. Но сами артисты свой роман не подтверждают, поэтому остается лишь догадываться, что на самом деле происходит между звездами.

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После выступления одной из участниц проекта – Василисы Старшовой, которая выбрала себе в качестве тренера Dan Balan, Настя Каменских спросила Тину Кароль: "А ты не ревнуешь?". На что певица неожиданно ответила: "Да, я ревную".

Ответ Dan Balan на откровения украинской звезды также удивили зрителей: "Ты засмущала меня впервые за многие годы. У меня появились новые чувства. Я раньше не чувствовал такого. Меня это вдохновило и я написал целый альбом... Когда Тина Кароль рядом, я теряюсь".

Напомним, что ранее украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan.

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