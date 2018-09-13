Появились новые подробности о главном герое шоу "Холостяк-9"

Ведущий проекта рассказал о новом герое шоу

Никита Добрынин. Фото: пресс-служба

В конце августа стартовали съемки 9 сезона романтического реалити "Холостяк", главным героем которого стал Никита Добрынин – популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Україна", главный редактор мужского журнала XXL (Украина).

Ведущий проекта Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового Холостяка и рассказал некоторые подробности со съемок нового сезона.

"Уже сейчас я могу сказать, что нас ожидает очень интересный сезон, потому что одна из главных его достоинств – это Никита. Мы с нашим новым Холостяком были знакомы еще до проекта, поскольку работали на одной сцене, поэтому с уверенностью могу сказать, что это очень целеустремленный, талантливый и творческий человек. У него прекрасная карьера, он много работает и на радио, и на телевидении, и на масштабных музыкальных мероприятиях, еще и пишет, ведь он главный редактор журнала. Как вы понимаете, Холостяк у нас многогранный и очень ответственный. А тот, кто ответственно подходит к работе, таким же является и в отношениях, на него можно положиться, ему можно довериться, и, конечно, в него можно влюбиться. А так как Никита был женат, у него есть опыт семейной жизни и он не понаслышке знает о том, насколько непросто строить отношения не только до свадьбы, но и в браке. Ведь, как мне кажется, строительством отношений мы занимаемся всю нашу жизнь. И этот опыт поможет ему разобраться в девушках и выбрать ту, которая ему подходит на все 100%".

Отметим, что премьера 9 сезона реалити "Холостяк" состоится весной 2019 года.

Напомним, главным героем прошлого сезона стал певец Рожден Ануси, а победительницей шоу стала Иванна Гончарук.