Появились новые подробности отношений Брэда Питта и Шарлиз Терон

Инсайдеры опровергли информацию о романе звезд

Подробности отношений Шарлиз Терон и Брэд Питт Фото: Instagram

На днях весь мир всколыхнула новость о том, что голливудский красавчик Брэд Питт закрутил роман с актрисой Шарлиз Терон. Источники сообщали, что они вместе уже с Рождества, счастливы и улыбчивы.

Но издание People со ссылкой на своих личных инсайдеров уже опубликовало опровержение информации об отношениях знаменитостей. Сообщается, что Брэда и Шарлиз связывают только дружеские и рабочие, а никак не романтические.

Дело в том, что около шести месяцев назад актеры вместе работали над рекламой швейцарского часового бренда Breitling, но с тех пор ни разу не виделись. Стоит отметить, что компанию тогда им составил актер Адам Драйвер.

Брэд Питт, Шарлиз Терон и Адам Драйвер в рекламе Breitling / Фото: Breitling

"Они вместе снимались в рекламе часов шесть месяцев назад. Они (Брэд Питт и Шарлиз Терон – Ред.) никогда не встречались и с тех пор не виделись. Слухи о том, что у них отношения, роман, ложь", – прокомментировал изданию инсайдер.

Стоит отметить, что опровержение информации о романе Питта и Терон уже опубликовало издание GossipCop, которое специализируется на разоблачении слухов в СМИ.

Напомним, недавно Анджелина сказала их с Брэдом приемному сыну Паксу, что Питт не хотел его усыновления и был очень зол, когда актриса начала готовить все для этого необходимые документы.