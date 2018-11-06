Появились новые подробности развода Степаненко и Петросяна

Супруги делят крупное имущество

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/telenedelia74

В начале августа стало известно тому, что знаменитые артисты Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на развод после 33 лет брака. Их бракоразводный процесс стал шумно обсуждаться в СМИ, в которых до сих пор появляются новые подробности.

В росСМИ также отмечается, что супруги делили большое количество накопленного имущества, в том числе дорогую недвижимость, драгоценности и антиквариат. Кроме этого, Елена Степаненко пришлось отменить свои концерты, которые должны были состояться в сентябре этого года.

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: instagram.com/expressnovosti

Настоящей причиной развода считается роман Петросяна и Татьяны Брухуновой, директора московского Театра эстрадных миниатюр, передает "Ореанда-Новости". 29-летняя девушка родом из Тулы, окончила Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента, а практику проходила в том самом Театре эстрадных миниатюр, владельцем которого является Евгений Петросян. Тем не менее, до сих пор многие уверены, что развод артистов – хорошо спланированная пира-акция.

Напомним, ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся.

Ранее Максим Галкин разместил первое фото с Пугачевой после слухов о разводе.