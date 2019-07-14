Появились новые подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Герцогиня Сассекская лично составляла свадебный плейлист

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

19 мая 2018 года состоялось самое ожидаемое событие года – свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Подробности этого масштабного мероприятия королевской семьи в прессе появляются до сих пор. Так, недавно один из звездных гостей рассказал, под какую песню будущие супруги исполнили свой первый свадебный танец.

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Как сообщает издание Vanity Fair, Меган Маркл лично составляла свадебный плейлист. Об этом рассказал актер и продюсер Идрис Эльба.

"Меган сама отправила мне плейлист с некоторыми треками. Не хочу вдаваться в подробности, но там было немного музыки Западного побережья", – признался актер.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как выяснилось, герцоги Сассекские выбрали для первого танца песню, под которую не раз танцевали вместе. Это композиция Уитни Хьюстон – I Wanna Dance With Somebody. Влюбленные хотели, чтобы свадьба была веселой и запоминающейся.

Напомним, американская актриса и британский наследник поженились 19 мая 2018 года в Винздорском замке, а за церемонией наблюдали тысячи человек по всему миру. Сразу после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл получили королевский титул от королевы – герцоги Сассекские. Кроме этого, Меган получила в подарок свой семейный герб, созданный специально по заказу Елизаветы II.

Все подробности свадьбы 2019 годы можно посмотреть здесь.

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