Появились подробности декретного отпуска Меган Маркл

Герцогиня чувствует себя хорошо и беременность приносит ей только радость

Меган Маркл. Фото: Getty

Как известно, герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна первенцем и должна родить весной 2019 года. Однако брать перерыв на декретный отпуск жена принца Гарри брать не думает и намерена работать до самых родов, пишет Vanity Fair.

Отмечается, что герцогиня чувствует себя хорошо и сопровождает своего супруга почти на всех светских мероприятиях, подчеркивая свое интересное положение нарядами. Беременность пока никак не сказывается на работоспособности Меган, поэтому она полна сил и энергии. Единственное мероприятие, которое она пропустила – это поездка по Замбии. Принц Гарри отправился туда один, чтобы оградить молодую жену от опасного вируса, распространяющегося по стране.

Однако, скорее всего, после рождения первенца Меган все же возьмет паузу и несколько месяцев полностью посвятит ребенку.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-хаус в Виндзоре. Поклонники королевской семьи уверены, что что-то здесь нечисто. Тем временем DailyMail собрал самые разные и, по мнению некоторых, истинные причины переезда герцога и герцогини Сассекских, из которых: ссоры с принцем Уильямом и разногласия с Кейт Миддлтон.