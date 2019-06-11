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Появились подробности предстоящей свадьбы Дженнифер Лоуренс

Актриса скрывает свою личною жизнь, но инсайдеры пролили свет на грядущее торжество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая объявила о грядущей свадьбе, сейчас активно готовится к торжеству.

По информации инсайдера издания Entertainment Tonight, звезда и ее жених "по уши влюблены друг в друга" и были "по-настоящему неразлучны" с тех пор, как жених сделал ей предложение!

"Вероятнее всего, церемония пройдет в Нью-Йорке, но это еще не окончательное решение. Они все держат в секрете, потому что приватность для этой пары очень важна. Они скромны, не любят лишнего шума, и поэтому всеми силами хотят избежать претенциозной атмосферы, которая часто бывает на свадьбах", - пишет издание.

Отмечается, что идеальный вариант для Дженнифер Лоуренс – камерный праздник без папарацци в окружении родных и друзей.

"Они хотят традиционную, спокойную и простую церемонию. Главное для них – разделить любовь с друзьями и семьей, и поделиться своим счастьем с самыми близкими. Кстати, Дженнифер и Кук хотят детей и обсуждают создание семьи. Их родители ладят между собой и считают эти отношения судьбоносными", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что среди звездных друзей на свадьбе Лоуренс и Марони будут Эми Шумер и Эмма Стоун. 

Напомним, в этом году мы сможем увидеть Дженнифер Лоуренс в новом супергеройском блокбастере "Люди Икс: Темный Феникс", где она вновь исполнит роль Мистик.

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Источник: Сегодня
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